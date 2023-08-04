سجل سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري السعودي صفقات من العيار الثقيل، بعد أن بات «دوري روشن» للمحترفين حديث الصحافة العالمية، خصوصاً مع نجاح الأندية في جذب أسماء كبيرة من عمالقة الكرة الأوروبية لتدعيم صفوفها للموسم الجديد 2023-2024، ومنهم الفرنسي كريم بنزيما الذي يحتل المرتبة الثامنة في قائمة أعلى 10 نجوم كرة عالميين، من حيث القيمة السوقية، انضموا في الميركاتو الصيفي الحالي للدوري السعودي.

للإطلاع على أغلى 10 نجوم عالميين جذبهم الدوري السعودي للموسم الجديد، وفقاً لموقع وفق موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص للإحصاءات وأرقام كرة القدم، يرجى الضغط على هذا الرابط.