الحارس الأسطوري يوفون يعتزل الكرة بعد مسيرة حافلة تخطت الـ 30 عاماً

كشفت تقارير صحافية، عن توجه حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اعتزال كرة القدم، والمرهون بنجاح المفاوضات التي يخوضها الحارس مع ناديه الحالي بارما لفسخ العقد قبل عام على نهايته.

وأشارت كل الوكالة الإيطالية للأنباء "أنسأ"، وصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إلى أن بوفون سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية الممتدة لأكثر من 30 عاماً خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمالية

توليه منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي الأول خلفاً لمواطنه جياتلوكا فيالي الذي فارق الحياة مع بداية عام 2023 على أثر صراع مع مرض السرطان.

ويعد بوفون أحد أفضل حراس المرمى على الإطلاق في القرن الحالي، وسبق له التتويج مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم لعام 2006، كما ارتبطت مسيرة الحارس الاحترافية في غالبية مراحلها مع فريق "يوفنتوس" الذي فاز معه بوفون بلقب الدوري الإيطالي في 10 مناسبات.

واتجه بوفون الموسم الماضي لتجديد عقده مع نادي بارما الإيطالي حتى عام 2024، ليستمر في الملاعب حتى بعد بلوغه حاجز الـ 45 عاماً، مع العلم أن بوفون استهل مسيرته بالعام 1991 مع بارما، قبل توقيعه مع النادي ذاته لعقد احترافي والدفاع عن ألوان الفريق الأول بين عامي 1996 و2001، والانتقال بعدها إلى يوفنتوس الذي لعب له في ولاية أولى امتدت حتى 2018، ومن ثم التوجه لخوض تجربة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان لموسم واحد، قبل العودة إلى "السيدة العجوز" في ولاية ثانية بين عامي 2019 و2021، والانتقال في محطته صيف 2021 للتوقيع مجدداً إلى بارما.