«لم يتبقَّ منها شيء».. حريق يلتهم «سوق الأطفال الحمر»

أتى حريق الليلة قبل الماضية على أقدم سوق مغطاة للمواد الغذائية في العاصمة الفرنسية، تعود للقرن الـ17، وهي وجهة شهيرة لأطعمة الشارع، وتحمل اسم «مارشيه ديزانفان روج» (سوق الأطفال الحمر).

وقال الضابط في جهاز الإطفاء، بيار دو بوفييه، للصحافيين في موقع الحادث، إن السوق «دُمرت بالكامل»، مضيفاً: «لم يتبقَّ شيء»، كما أن هيكلها المعدني قد انهار من الداخل.

من جانبه، أعرب المسؤول المحلي في الدائرة التي يقع فيها السوق بوسط باريس، أرييل ويل، عن ارتياحه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وقال: «لقد تجنّبنا الأسوأ، إذ لم تتضرر أي مبانٍ مجاورة». ويعود تاريخ «سوق الأطفال الحمر» في حي لو ماريه إلى عام 1615 في عهد الملك لويس الـ13، وتستمد اسمها من الملابس الحمراء التي كان يرتديها الأيتام في مستشفى مجاور للسوق حتى عام 1772.

وصنفتها مجلة «فود آند واين»، هذا العام، في المرتبة الخامسة عالمياً، ضمن فئة أفضل أسواق أطعمة الشارع.