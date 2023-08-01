منتخب السودان ينفصل عن المدرب المغربي بادو الزاكي بالتراضي

ذكرت شبكة (بي إن سبورتس) الإعلامية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد السوداني لكرة القدم قرر الانفصال عن المغربي بادو الزاكي مدرب المنتخب الأول بالتراضي.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادر لم تسمها قولها «سيتولى مساعده يوسف فرتوت المهمة الفنية مؤقتا حيث سيقود صقور الجديان في مواجهة الكونجو الديمقراطية المقبلة ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا».

وأضافت «يدرس رئيس الاتحاد معتصم جعفر حاليا عددا من السير الذاتية لاختيار ِمدرب جديد يتولى تدريب المنتخب السوداني في الاستحقاقات المقبلة».

كان الاتحاد السوداني تعاقد في مارس آذار الماضي مع الزاكي (64 عاما) على أن يتكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم براتب المدرب المغربي ومساعديه بموجب اتفاقية التعاون مع الاتحاد السوداني.

وقاد الزاكي منتخب السودان في ثلاث مباريات حقق الفوز في واحدة وخسر في اثنتين.

وكانت آخر تجربة سابقة للزاكي مع هلال الشابة التونسي لكنه استقال في نهاية يناير كانون الثاني الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وشارك حارس المرمى السابق مع المغرب في كأس العالم 1986 وقاده إلى دور الستة عشر قبل الخسارة 1-صفر أمام ألمانيا الغربية.

وكانت أبرز إنجازات الزاكي كمدرب عندما قاد بلاده إلى نهائي كأس الأمم 2004 قبل الخسارة أمام تونس، كما نال لقبي كأس العرش المغربي مع الوداد في 1998 وكأس الجزائر مع شباب بلوزداد في 2017.

ويقيم منتخب «صقور الجديان» حاليا معسكرا تحضيريا في مدينة جدة السعودية يستمر لشهر كامل قبل التوجه إلى الكونجو الديمقراطية.