«كأس السوبر المصري للأبطال» في أبوظبي 4 مواسم متتالية

أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية اعتباراً من هذا العام 2023.

وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة) وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال).

الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023.

كما تؤكد على الإسهام في انتشار الكرة المصرية، لاسيما في ظل تميز مجلس أبوظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق ويضيف لسمعة وعراقة الكرة المصرية، وكذلك تاريخ الأندية المشاركة في السوبر، فضلا عن ترجمتها لامتداد العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات بالشقيقة مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وعبّر عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع «المتحدة للرياضة»، وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري، والذي يأتي انسجاماً مع العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتابع: «تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس ابوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما وأن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضي بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها».