«الأعلى للإعلام» يمنع مدرب منتخب مصر حسام حسن من الظهور إعلامياً

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على خلفية مخالفات تتعلق بضوابط صون واحترام الحياة الخاصة.

وشملت قرارات المجلس استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، بسبب مخالفتها ضوابط احترام الحياة الخاصة للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال انتهاك القرار أو تكرار نشر وتداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان.

كما أكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور الزوجة السابقة لحسام حسن عبر وسائل الإعلام، دون الكشف عن موعد انتهاء قرار المنع.

وتأتي هذه القرارات على خلفية الأنباء والتقارير الإعلامية التي تناولت تفاصيل خلافات بين حسام حسن وزوجته السابقة.