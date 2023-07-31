كييزا يرفض عرضاً سعودياً ضخماً.. اختار البقاء في الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحافية، عن رفض جناح يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا، مغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم العروض الضخمة والمغرية المقدمة له من الأندية السعودية الكبرى.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن: "الأندية الأربعة الكبرى في الدوري السعودي، ممثلة بالهلال والنصر والأهلي والاتحاد، عبرت عن رغبتها بالتعاقد مع كييزا".

وأضافت الصحيفة، أن وكيل أعمال اللاعب، تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية بقيمة 20 مليون يورو كراتب لـ "كييزا" في الموسم الواحد، وعقدٍ يمتد لثلاثة سنوات، لكن الدولي الإيطالي رفض العرض، في ظل رغبته التركيز مع ناديه الحالي يوفنتوس، والتخلص من الصعوبات التي واجهته في الموسم الماضي.

ويذكر أن كييزا (25 عاماً)، عانى الموسم الماضي من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، بعد عودته من إصابة طويلة، ما دفع وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضي، إلى التشكيك في قدرته بالبقاء ضمن صفوف "القلعة العجوز"، على الرغم من أن عقد اللاعب يمتد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2025.