الاتحاد السعودي يضم فابينيو لمدة ثلاث سنوات

ذكرت صحيفة الرياضية أن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حصل على توقيع البرازيلي فابينيو اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة السعودية إن فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل انضم إلى الاتحاد بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ولم يعلن الاتحاد عن الصفقة بعد، لكن النادي المنتمي لمدينة جدة يرتبط باللعب أمام الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية مساء اليوم الأحد.

وإذا انضم فابينيو، سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.

وأبرم الاتحاد صفقة أخرى مدوية هذا الصيف وضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد.