النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع جناح يوفنتوس الإيطالي

كشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع جناح فريق يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رودي في تغريدته، إن: "النصر اظهر اهتماماً بضم كييزا"، مشيراً إلى ان النادي السعودي يقيم إمكانية القيام بتحرك جاد من أحل الحصول على خدمات لاعب يوفنتوس.

ويذكر أن كييزا (25 عاماً* عانى الموسم الماضي من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، بعد عودته من إصابة طويلة، ما دفع وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضي، إلى التشكيك في قدرته بالبقاء ضمن صفوف "القلعة العجوز"، على الرغم من أن عقد اللاعب يمتد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2025.