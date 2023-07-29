تشيلسي يرضخ لعقوبة "يويفا".. 10 ملايين يورو بسبب معلومات مالية منقوصة

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقضي بأن يدفع النادي أكثر من 10 ملايين يورو (11 مليون دولار)، بسبب "تقارير مالية غير مكتملة" خلال فترة المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش.

وكان رجل الأعمال الأمريكي تود بولي استحوذ ومجموعة كليرليك كابيتال على نادي تشيلسي في مايو 2022 من أبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات على خلفية علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن "يويفا"، الذي حظر أيضاً مشاركة فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب مخالفات مالية، أنه تلقى اتصالات "بشكل استباقي" من التحالف المالك لتشيلسي بقيادة تود بولي.

وجرى اكتشاف معلومات مالية منقوصة تم تقديمها في معاملات أجريت بين عامي 2012 و2019، وهو ما يشكل انتهاكاً لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف لدى "يويفا"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وذكر يويفا في بيان: "بعد تقييم الأمر، بما في ذلك قانون التقادم المعمول به، توصلت لجنة الرقابة المالية على الأندية إلى اتفاق تسوية مع النادي الذي وافق على دفع مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين يورو لتسوية القضايا (المخالفات) التي جرى الإبلاغ عنها".

وتشكل العقوبة كبوة أخرى للملاك الحاليين لتشيلسي بعدما جاء العام الأول في فترة الملكية الجديدة للنادي مخيباً للآمال، حيث أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ نتيجة للفريق منذ موسم 1993-1994.