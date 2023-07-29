هلع في مونديال السيدات بعد انهيار النجمة الناجية من السرطان

يحوم الشك حول إمكانية اعتماد المنتخب الكولومبي على نجمته الشابة ليندا كايسيدو فيما تبقى من مشواره في مونديال السيدات لكرة القدم، الذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد انهيارها أول من أمس الخميس، خلال حصة تمرينية.

ونُشرت مقاطع فيديو من تمارين المنتخب الكولومبي في ضواحي سيدني تظهر ابنة الـ18 عاماً المنتقلة هذا العام من ديبورتيفو إلى ريال مدريد، تتمرن مع زميلاتها استعداداً لمباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة التي ستقام غداً ضد ألمانيا، قبل أن تضع يدها على الجهة اليسرى من صدرها.

وحاولت الناجية من مرض السرطان التي سجلت في الفوز الافتتاحي لبلادها أمام كوريا الجنوبية (2-0)، أن تجلس لكنها سقطت أرضاً وفقدت وعيها وسط هلع زميلاتها.

واستعادت لاعبة ريال مدريد الإسباني وعيها قبل نقلها على حمالة إلى الإسعاف الذي توجه بها إلى المستشفى.

وألغيت الحصة التمرينية بعد الذي حصل، وطُلب من وسائل الإعلام مغادرة الملعب، لاسيما أن بعض زميلاتها كنّ في وضع نفسي صعب نتيجة خوفهن على حياة اللاعبة التي باتت من أشهر نجوم الرياضة في بلادها، إذ قادت منتخب بلادها العام الماضي إلى ربع نهائي مونديال تحت 20 عاماً، وبعده بأسابيع معدودة إلى نهائي مونديال تحت 17 عاماً، حيث خسرت وزميلاتها أمام إسبانيا 0-1.