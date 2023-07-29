10 نجوم كرة عالميين متاحون بالمجان في «الميركاتو» الصيفي

رحل العديد من نجوم كرة القدم العالمية عن أنديتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء عقودهم مع أنديتهم، ليصبحوا متاحين للانتقال مجاناً إلى فرق أخرى، وخوض تجارب احتراف جديدة في مسيرتهم الكروية، من ضمنهم لاعبون سطروا إنجازات متعددة على مدار مسيرتهم الطويلة مع أنديتهم، من أبرزهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي ارتبط اسمه مع الدوري الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد منذ عام 2011.

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