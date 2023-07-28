الجزائري محرز ينضم إلى الأهلي السعودي حتى 2027

أعلن مانشتر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة انتقال جناحه الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي حتى عام 2027.

وقال سيتي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي".

وقال الأهلي، العائد لدوري المحترفين السعودي، عبر منصة إكس أيضا "انتهى الانتظار.. رياض حقيقة".

ونشر الأهلي مقطع مصور للدولي الجزائري بقميص للفريق يحمل رقم 2027 في إشارة إلى أن عقده مستمر لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات.

وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.

وتراجع دور اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع الفريق الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.

وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.

ويسير محرز بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي.

وأصبح دوري المحترفين السعودي جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.