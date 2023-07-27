مانشستر سيتي يهزم بايرن ميونيخ ودياً استعداداً للموسم الجديد

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 أمس في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على الاستاد الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن استعدادات «السيتي» القوية للموسم الجديد.

وكان مانشستر سيتي استهل استعداداته للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5-3، على الملعب

نفسه يوم الأحد الماضي، ثم فاز على بايرن ميونيخ اليوم في واحدة من أقوى المباريات الودية ضمن استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الكروي الجديد. وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيمس ميكاتي في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تعادل ماتياس تيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 82، ولكن إيمريك لابورت سجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 86.