10 مدربين عالميين عاطلون عن العمل

بانطلاقة معظم الأندية حول العالم لتحضيرات الموسم الكروي الجديد، فإن الكثير من المدربين النجوم يبدو أنهم سيستمرون بلا نادٍ، وهو ما يجعلهم عاطلين عن العمل لفترة إضافية، بعيداً عن الأضواء في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وكانت الفترة الحالية قد شهدت عودة بعض المدربين إلى العمل على غرار الإسباني لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وماوريسيو بوتشيتينو مع تشيلسي الإنجليزي، بينما بقي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدون نادٍ حتى الآن.

للإطلاع على أبرز المدربين الذين لا يزالون عاطلين عن العمل، يرجى الضغط على هذا الرابط.