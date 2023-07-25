نادٍ إنجليزي كبير يقترب من ضم نجم المغرب سفيان أمبرابط

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال النجم المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر لـ "الإمارات اليوم" أن مانشستر يونايتد قطع شوطاً كبيراً في طريق المفاوضات مع وكيل أعمال سفيان أمرابط للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

واوضحت المصادر نفسها أن فريق الشياطين الحمر قدم عرضا يتراوح بين 22 إلى 25 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، من أجل ضم أمرابط، كما أن الأخير منفتح عن العرض.

وأفادت ذات المصادر أن فيورنتينا يشترط الحصول على 30 مليون يورو للسماح برحيل سفيان أمرابط هذا الصيف، وهو العرض الذي قد يتوصل به اللاعب من أحد أندية دوري روشن السعودي، ما يبقي الغموض حول مستقبل اللاعب.

يذكر أن سفيان أمرابط ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد عقب تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.