محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام فريق ألماني "درجة ثانية"

أنقذ الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، من الهزيمة أمام مضيفه غرويتر فورت المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، بقيادته "الريدز" للخروج بنتيجة التعادل الإيجابي (4-4) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين في ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد حمل توقيع لويس دياز في الدقيقة 22، قبل أن تحمل الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني إدراك جوليان غرين التعادل لـ "غرويتر فورت"، ليرد ليفربول بهدفين حملا توقيع داروين تونيز في الدقيقتين 50 و59، لكن فرحة "الريدز" لم تدم طويلاً بعد أن تمكن الفريق الألماني من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، حيث أحرز لوكاس بيتكوف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يضيف زميله أرميندو سيب الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و77، لتتجه المباراة إلى دقيقتها الأخيرة التي عرف من خلالها محمد صلاح كيفية تسجيل هدف التعادل وإنقاذ ليفربول من الهزيمة.