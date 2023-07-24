لاعب الأهلي الشحات يصفع الشيبي.. وبيراميدز يدافع عن لاعبه المغربي (فيديو)

أثار لاعب الأهلي المصري حسين الشحات جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صفع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري لكرة القدم، على خلفية مشادة نشبت بينهما خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأصدر نادي بيراميدز المصري بياناً رسمياً يعلن خلاله تقدمه بشكوى ضد الشحات، جاء فيه: "قررت إدارة النادي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات".

حسين الشحات يعتدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز pic.twitter.com/hj2OODouEQ — Mohamed Zaki (@mohamed_zaki14) July 23, 2023

من جهته، تحرك النادي الأهلي على الفور وأصدر عقوبة مالية ضد اللاعب بلغت 300 ألف جنيه، في وقت بدا الشحات متوتراً خلال المباراة خصوصاً بعد إهداره ضربة جزاء في الزفير الأخير للمباراة.

يذكر أن حسين الشحات توجه إلى غرفة تبديل الملابس بعد دقائق من المشكلة للاعتذر إلى المغربي الشيبي وقبّل رأسه لكن بيراميدز ظلّ مصراً على تقديم الشكوى رغم أن لاعبه قبل الاعتذار.