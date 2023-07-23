الرباط الصليبي يحرم نادي السد القطري من لاعبه جيوفاني حتى نهاية الموسم

أعلن نادي السد القطري اليوم الأحد إصابة لاعبه الجديد البرازيلي جيوفاني هنريكي الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وأعلن السد في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد إجراء الفحوصات الكاملة للاعب جيوفاني هنريكي، تم تشخيص الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وإصابة الغضروف وبالتالي غيابه عن الفريق لنهاية الموسم".

وتعاقد السد مع جيوفاني أواخر الشهر الفائت لكن اللاعب أصيب خلال المباراة الودية التي جمعت السد بنظيره الرجاء المغربي يوم الجمعة.