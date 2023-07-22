مدرب إيطالي شهير يرفض عرضاً ضخماً من أهلي جدة السعودي

كشفت مصادر صحفية فرنسية، رفض المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، العرض المقدم له من أهلي جدة السعودي، على الرغم من ضخامة قيمته المادية.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أن سباليتي المدرب السابق لفريق نابولي، رفض عرضاً ضخماً من الأهلي السعودي، لرغبته في قضاء فترة راحة لمدة عام بعد سنوات من العمل المتواصل داخل ميادين الكرة، والتي توجها الموسم الماضي بحصد لقب الدوري الإيطالي مع فريق نادي نابولي.

ولفت الموقع الفرنسي الانتباه إلى توجهات سباليتي المستقبلية، وأن المدرب البالغ من العمر 64 عاماً، يعلم أنه أولوية لدى مدير نادي يوفنتوس كريستيانو جونتولي، للحصول على خدماته في قيادة "اليوفي" للموسم 2024-2025.