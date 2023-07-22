سطو مسلح على منزل حارس باريس سان جرمان

تعرض حارس مرمى باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي الدولي، الإيطالي جانلويجي دوناروما، وزوجته، إلى السرقة في منزلهما في باريس، أول من أمس.

وقال موقع «أكتو17»، إن الثنائي الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، «قيِّد» من قبل «أفراد عدة»، تحت تهديد «سلاح»، لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف أن دوناروما أصيب «بجروح طفيفة»، فيما زوجته لم تصب بأذى جسدي، فيما فرّ الجناة.

وقُدرت الأضرار بـ500 ألف يورو، من ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة.