رونالدو الأعلى أجراً في "إنستغرام".. الإعلان الواحد بـ 9 ملايين درهم

بات نجم الكرة البرتغالي ولاعب النصر السعودي، كريستيانو الأعلى أجراً في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إذ بلغ سعر الإعلان الواحد في حسابه الرسمي على الموقع قرابة 1.87 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل تسعة ملايين درهم).

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو تفوق على ناشطة وسائل التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينيز، ليصبح الأعلى أجراً في انستغرام نظير كل منشور إعلاني في حسابه على "إنستغرام"، خصوصاً أن الأميركي كايلي تتقاضي 1.47 مليون جنيه إسترليني نظير كل إعلان على حسابها.

وأوضحت الصحيفة أن حساب رونالدو على "إنستغرام" ما يزيد عن 597 مليون متابع، بينما يتابع كايلي جينر 397 مليون متابع، ليشهد حساب رونالدو نمواً هائلاً من حيث الإعلانات التجارية، بالصورة ذاتها التي سجلت في 20 يوماً الماضية بوضع خمسة إعلانات تجارية، بلغ إجمالي قيمتها نحو 45 مليون درهم.

يذكر أن رونالدو احتل في العالم 2019 المرتبة الثالثة من حيث ثمن منشورات إنستغرام المدفوعة بواقع 755 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور، قبل يواصل النجم البرتغالي تقدمه نحو القمة ليفوق أخيراً على الأميركي كايلي التي تملك مجموعة كاملة من العلامات التجارية بما في ذلك مستحضرات التحميل وملابس السباحة، كما أنها تعمل ايضاً مع العلامات التجارية بما في ذلك الأزياء الفرنسية الفاخرة.