فوز تاريخي لنيوزيلندا في كأس العالم للسيدات

حققت نيوزيلندا، إحدى دولتين مضيفتين لمونديال السيدات في كرة القدم إلى جانب أستراليا، باكورة انتصاراتها في النهائيات العالمية بفوزها على النرويج 1-صفر أمس، في المباراة الافتتاحية على ملعب ادين بارك في أوكلاند، أمام 42317 متفرجاً. وسجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، في حين أضاعت زميلتها ريا برسيفال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ووقف الحضور دقيقة صمت بعد مقتل شخصين في حادث إطلاق نار سبق المباراة الافتتاحية ببضع ساعات.

والفوز هو تاريخي لنيوزيلندا، لأنه الأول لها في النهائيات في ست مشاركات (12 خسارة و3 تعادلات في النسخ السابقة).