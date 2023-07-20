مدافع المغرب جواد الياميق يكشف سر التألق في كأس العالم

كشف مدافع منتخب المغرب الأول ونادي بلد الوليد الإسباني جواد الياميق لكرة القدم، سر تألق "أسود الأطلس" في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال الياميق في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم": "لا يمكن نسيان الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر، كانت ملحمة كبيرة ستبقى موسومة في الذاكرة الرياضية العربية والأفريقية إلى الأبد".

وأضاف مدافع بلد الوليد الإسباني: "السر في هذا التألق يعود بالأساس للروح الكبيرة التي زرعها المدير الفني وليد الركراكي في المجموعة، والقرب الكبير لرئيس الاتحاد فوزي لقجع الذي قدم لنا كل الدعم، والمساندة التي كنا نشعر بها من جميع المغاربة والعرب".

وتابع: "المباريات التي لعبناها جعلتنا نفهم مباراة بعض أخرى أننا قادرون على صناعة المجد، كما آمنا بأنفسنا في دور المجموعات أننا قادرون على التأهل للدور الثاني رغم صعوبة المهمة، وفعلنا ذلك بل وتأهلنا متصدرين".

واختتم: "كرة القدم العربية تطورت كثيراً، وبإمكاننا أن نلعب دائما من أجل التألق، علينا أن نؤمن بأن المشاركة يجب أن تكون من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وليس المشاركة فقط، حينها سيكون بإمكاننا التألق".