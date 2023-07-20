اتحاد الكرة ينقل الدرع التاريخي للدوري في "كيس قمامة" قبل منحه إلى الأهلي (صور)

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحظة وصول درع الدوري المصري في إلى ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود، قبل تسليمه إلى "الأحمر" وتتويجه باللقب.

واستغرب متابعون نقل الدرع التاريخي للدوري الذي يعد النسخة الأخيرة من شكله الحالي، في كيس قمامة باللون الأسود، إذ سيتم تقديم نسخة جديدة من الدرع بداية من الموسم المقبل.

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود 1-1 قبل أن يستلم الفريق درع الدوري الذي حققه للمرة الـ 43 في تاريخه مستعيداً لقبه المفضل، ومؤكداً هيمنته على الألقاب في الموسم الحالي التي نال خلالها ألقاب كأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأخيراً الدوري.

الدرع التاريخي اللى بقاله 74 سنة رابطة الأندية قررت توديه استاد القاهرة فى ليلة الاحتفال بتسليمه ..فى كيس أسود (لامؤاخذة كيس زبالة) إحنا عندنا مسئولين مع الأسف متعرفش تعظم من قيمة المنتج اللى هم مفروض مسئولين عنه ميعرفوش قيمة التسويق الرياضي ومش عارفين قيمة الكرة المصرية 👎 pic.twitter.com/E7qDMvjEQR — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) July 19, 2023