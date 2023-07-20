أسطورة الحراسة الهولندية يخرج من العناية المركزة

خرج حارس المرمى الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار، من العناية المركزة بعد إصابته بنزيف في المخ منذ عشرة أيام.

وكان فان در سار البالغ 52 عاماً والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي، وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف منذ 10 أيام وأُدخل إلى العناية المركزة. وقال عبر حسابه على «إنستغرام» مساء الثلاثاء: «أنا سعيد للإعلان أنني لم أعد في العناية المركزة، لكنني لا زلت في المستشفى».

وتابع: «آمل أن أعود إلى المنزل الأسبوع المقبل وأقوم بالخطوة التالية في عملية التعافي». وكان فان در سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديراً تنفيذياً لأياكس بعد «فترة صعبة جداً» لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب العاصمة.