ليفربول يرفض انتقال مهاجمه إلى الهلال السعودي

رفض نادي ليفربول انتقال مهاجمه الكولومبي لويس دياز، إلى صفوف الهلال السعودي، على الرغم من العرض السخي الذي قدمه "الزعيم" للحصول على خدمات اللاعب.

وقال الصحفي التركي المرموق، أكرم كونور، في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن: "الهلال السعودي عرض على ليفربول التعاقد مع لويس دياز، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، في عرض قُبل من جانب الفريق الإنجليزي بالرفض"، مشيراً إلى أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، يعتبر دياز صاحب 26 عاماً، أحد ركائز الفريق الأساسية

ويسعى الهلال، ضم العديد من الأسماء العالمية البارزة، ضمن استعداداته للموسم الجديد، وضمان المنافسة في مختلف البطولات التي يشارك بها "الزعيم" سواء في المسابقات المحلية وأبرزها "دوري روشن السعودي"، أو الدولية، في كل من دوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية.