إسقاط تهم العنف المنزلي الموجهة ضد غيغز

أسقط القضاء البريطاني التهم الموجهة ضد الويلزي راين غيغز، نجم مانشستر يونايتد السابق، المتهم بالعنف ضد صديقته السابقة وشقيقتها، وفق ما أعلنت النيابة العامة أمس.

وكان من المقرر أن يحاكم غيغز (49 عاماً) للمرة الثانية في 31 يوليو الجاري، بعد أن انتهت محاكمة استمرت شهراً العام الماضي من دون أن تصل هيئة المحلفين إلى حكم، لكن الادعاء أعلن أمس خلال جلسة استماع أولية إسقاط التهم.

وأكد ممثل الادعاء بيتر رايت، أن صديقة غيغز السابقة كيت غريفيل «لم ترغب في الإدلاء بشهادتها مرة أخرى وفي هذه الحالة، لا نقدم رسمياً أي دليل على التهم الأولى والثانية والثالثة. هذا ليس قراراً تم اتخاذه بسهولة».

وردت القاضية هيلاري مانلي «أنا أعلن رسمياً أحكام البراءة في ما يتعلق بهذه التهم».