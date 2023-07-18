4 ميداليات تزّين صدور أبطال الإمارات في بطولة العالم للجوجيتسو (صور)

تقلّد المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، اليوم الثلاثاء، أربع ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية) في اليوم الأول من مشاركتهم في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة أولان باتور عاصمة منغوليا وتستمر حتى 20 يوليو الجاري.

وتوجت البطلة بلقيس الهاشمي بأول ذهبية في تاريخها على صعيد منافسات السيدات (فئة الكبار) في بطولة العالم للجوجيتسو، بعد نجاحها في الفوز بوزن 45 كلغم، وحصد فيصل الكتبي ذهبية وزن 94 كلغم، وحقق سعيد الكبيسي فضية وزن 85 كلغم، ونالت عائشة الشامسي برونزية وزن 45 كلغم.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو ورئيس بعثة المنتخب الوطني في البطولة فهد الشامسي بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، وحصدهم عددا من الميداليات الملونة التي تدعو للتفاؤل بالحفاط على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبون واللاعبات قدموا أداء رائعا، يستحق الإشادة، خصوصا البطلة بلقيس الهاشمي التي حققت إنجازا تاريخيا على مستوى فئة السيدات بما يعكس نجاح استراتيجية الإتحاد في الكشف عن المواهب وتأهيل الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية.