السعودية وسورية.. أهداف عالمية ونتيجة حبست الأنفاس (فيديو)
تقلد المنتخب السعودي تحت 19 عاما الميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر بفوزه على منتخب سورية الأولمبي في المباراة النهائية بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).
بدأ المنتخب السعودي بالتسجيل عن طريق صهيب أيمن في الدقيقة 11، فيما أدرك مارديك مارديكيان هدف التعادل لسورية في الدقيقة 45، قبل أن تبتسم الركلات للسعودية بنتيجة 5-4.
ويدين الأخضر السعودي بالفوز لحارس مرماه حمدي الشنقيطي الذي تصدى لركلتي ترجيح ليمنح منتخب بلاده الميدالية الذهبية.
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