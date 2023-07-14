يوفنتوس يوجه طعنة في الظهر لبرشلونة وريال مدريد

وجه يوفنتوس الإيطالي طعنة في الظهر إلى برشلونة وريال مدريد بعدما بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم "السوبر ليغ" وإبلاغه الناديين الإسبانيين بقراره.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن قرار يوفنتوس جاء بعد رحيل إدارة إنييلي الرئيس التنفيذي السابق للنادي وذلك على خلفية المخالفات المالية التي تسببت في خصم العديد من النقاط التي حرمت الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وترغب إدارة يوفنتوس في تحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كانت قد تدهورت بسبب إصرار النادي على مشروع "السوبر ليغ" الأوروبي بصفته من الأندية المؤسسة للفكرة والتي كانت من أشد الراغبين في تطبيقها على أرض الواقع.

يذكر أن يوفنتوس عانى الأمرين في الموسم الماضي بحلوله في المركز السابع على جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وسيشارك ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.