نجم ليفربول مطلوب في السعودية مقابل مبلغ مغرٍ جداً

قدم نادي اتحاد جدة عرضاً ضخماً لضم نجم ليفربول الإنجليزي الدولي البرازيلي فابينيو من أجل تعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما كان النادي السعودي قد تعاقد مع الفرنسيان كريم بنزيمة وونغولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية إن عرض اتحاد جدة بلغت قيمته 40 مليون يورو في وقت يفكر ليفربول في العرض جدياً خصوصاً أن النادي يدرس التعاقد مع النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا لاعب وسط ساوثاهامبتون الإنجليزي.

ويسعى اتحاد جدة إلى الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.