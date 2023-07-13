مصر.. خبر حزين في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تلقى النادي الاهلي المصري خبراً حزيناً قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في في قمة الدوري المصري اليوم الخميس (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات)، بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق مروان عطية.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم وفاة والد مروان عطية وقال: "النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي لمروان عطية في وفاة والده".

وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن مروان عطية غادر معسكر الأهلي بعد وفاة والده ومن المنتظر أن يغيب عن مباراة الزمالك في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

يذكر أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل للاهلي بعدما ضمن منذ الجولة الماضية الفوز باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.