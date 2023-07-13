هتاف "فلسطين" يتسبب في شغب بدوري أبطال أوروبا.. والاتحاد الأوروبي يحقق

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء إجراءات تأديبية بعد تعطل مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات مساء الثلاثاء بعدما تقدم الضيوف بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي المشاعل النارية على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين.

وتوقفت على اثرها المباراة لمدة 30 دقيقة.

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في التصفيات المؤهلة لدوري الابطال يوم امس بين هامرون سبارتانز المالطي و مكابي حيفا جمهور هامرون المالطي هتفوا بفلسطين 🇵🇸 بينما جمهور مكابي حيفا هجم عليهم.

pic.twitter.com/Bm8UmHWafs — نواف العقيّل (@nawaf__oga) July 12, 2023



واتهم ويفا كلا الناديين بـ "إلقاء اجسام غريبة" و "الشغب" من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن "إشعال ألعاب نارية" و"أعمال تخريب".

وتم اعتقال خمسة من المشجعين الاسرائيليين، وفقا لـ "تايمز" الاسرائيلية.

وذكرت "مالطا توداي" أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء المشاعل وأنه تم العثور على ثلاث مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 يورو (334 دولارا) لكل منهما. وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشجعين الذين فتشوا عند مدخل الملعب تبين أنهما كانا يهرّبان مشاعل بملابسهما الداخلية.

وفاز ماكابي بالمباراة 4-0 ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية في 18 يوليو في إسرائيل.

وشنت القوات الإسرائيلية هذا الشهر عملية عسكرية كبيرة استمرت ليومين في الضفة الغربية وتُعد الاكبر منذ سنوات حيث قتل فيها 12 فلسطينيا وجندياً إسرائيلياً.