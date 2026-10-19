انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب "جسم مشبوه"

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية، هبطت اضطراريا في العاصمة البلغارية صوفيا، بعد ورود بلاغات عن وجود جسم مشبوه على متنها، وسط شكوك أولية باحتمال وجود قنبلة.

كانت الطائرة قد أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، باتجاه العاصمة النمساوية فيينا مساء الأحد.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن الطيار أطلق إشارة الطوارئ 7700، التي تعني طلب هبوط عاجل، قبل أن تحط الطائرة في مطار صوفيا، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن أي مواد خطرة.

وكان على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية 51 راكبا وطاقم عمل مكون من 6 أفراد.

وأفادت معلومات أمنية إسرائيلية بأن التحقيقات الجارية تدرس عدة احتمالات لتفسير الحادث، أبرزها وجود قنبلة، إلى جانب فرضية محاولة أحد المتسللين اختراق أنظمة الطائرة مجددا.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المختصة فحص سيناريوهات أخرى لتحديد طبيعة التهديد الذي دفع إلى هذا الإجراء الاحترازي.