وسائل إعلام: أميركا تنقل منظومة باتريوت و10 طائرات إلى إسرائيل

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأميركي يقوم بنقل منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى إسرائيل، في خطوة تشير إلى استعداد واشنطن لشن ضربات جديدة على إيران.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف حملتها على إيران ونقلت 10 طائرات إلى قواعد جنوبي إسرائيل.

وأفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن تنفيذ ضربات على إيران.