إسرائيل تفجر عددا من المنازل وتقصف بلدات جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، عصر اليوم الثلاثاء، بلدتي المنصوري وبرعشيت في جنوب لبنان. وأقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير عدد من المنازل في بلدة المنصوري. كما أقدمت بعد ظهر اليوم على تنفيذ تفجيرات في بلدتي المنصوري وبيت ياحون في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدتي المنصوري وبرعشيت في جنوب لبنان. وتوغلت القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري مصحوبة باليات عسكرية وجرافات وعمدت على تفخيخ عدة منازل لاسيما الحي الرابع وسط البلدة وفجرتها، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة.



وأقدمت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، على تنفيذ تفجير عنيف في بلدة المنصوري على دفعتين، كما نفّذت تفجيراً ضخماً في بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت بعد ظهر اليوم، بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إضرام النار في عدد من المنازل في بلدة الخيام في جنوب لبنان. كما قصفت، ظهر اليوم، أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت في جنوب لبنان.