"إكسيوس": عشرات المقاتلات الإسرائيلية أجرت طلعة جوية الإثنين وصولاً لحدود إيران

قال موقع "إكسيوس" إن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية نفذت طلعة جوية، يوم الإثنين، عبر المجالين الجوي السوري والعراقي وصولاً إلى الحدود الإيرانية، قبل أن تستدير وتعود إلى إسرائيل لدى اقترابها من الحدود الإيرانية.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن إسرائيل تدرك أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ستكتشف الطلعة الجوية، وأبلغت الولايات المتحدة بالطلعة على أنها تمرين تدريبي يهدف إلى "عرض القوة" وردع إيران عن شن هجمات على إسرائيل.

وقالت مصادر أميركية إن لديها انطباعاً بأن إسرائيل كانت تأمل في أن تطلق إيران النار على الطائرات، بما يوفر مبرراً لشن ضربات ضدها.