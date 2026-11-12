وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يأمر الجيش بالاستعداد لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أمر الجيش برفع جاهزيته والاستعداد لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين سياسيين وأمنيين أن هناك مخاوف من أن يأمر نتنياهو بعملية عسكرية خلال الأيام الخمسة المقبلة، قبل أن يتولى أفيغدور ليبرمان منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

وذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو كان يمارس ضغوطاً على لجنة الكنيست لمنعها من الانعقاد في الأيام المقبلة.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات رقابية واسعة على الأجهزة الأمنية. ويُطلب من رؤساء هذه الأجهزة المثول أمام أعضائها لتقديم إحاطات والإجابة على الأسئلة، مما يجعل التأخير في تشكيلها نقطة خلاف سياسية وأمنية رئيسية.

ووافقت لجنة الترتيبات في الكنيست على ترشيح ليبرمان لرئاسة الهيئة، لكن التصويت النهائي على تعيينه تم تأجيله إلى يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر.

وأعلن ليبرمان أنه يعتزم استدعاء رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد رومان جوفمان لإطلاع اللجنة على المسائل الأمنية التي تندرج ضمن اختصاصها. كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى إمكانية تقديم موعد التصويت في حال تصاعد الوضع الأمني.