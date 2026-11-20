قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن إيران، مؤكداً أنه "ليس في عجلة" لحسم موقفه.

وأضاف ترامب، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية من طائرته أثناء عودته من الصين: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".

وقال ترامب في تصريح لـ "إن بي سي" إن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على أوكرانيا، معرباً عن اعتقاده برغبة بوتين بإنهاء الحرب هناك.

وذكر ترامب في تصريحات لـ "رويترز" أن من الصعب نفسياً التخلي عن الأسلحة النووية، لكنه تعهد بالعمل على ذلك، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق مع روسيا والصين للحد منها سيكون صعباً.