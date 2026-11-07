الرئيس الإسرائيلي يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ السبت تكليف غادي آيزنكوت، رئيس التكتل المعارض تأليف حكومة جديدة.

وجاء في بيان لمكتب هرتسوغ "أبلغ الرئيس زعيم حزب يشار، غادي آيزنكوت، عزمه على تكليفه تأليف حكومة جديدة"، مشيراً الى أن احتفالاً رسمياً سيقام لهذه الغاية بعد ظهر الأحد.

ومنح هرتسوغ آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة مع إمكانية التمديد إلى 14 يوماً إضافياً، وفقاً للبيان.