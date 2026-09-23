الشرع: كل قرارات ضم الجولان باطلة.. وأمن الشرق الأوسط ينسج في سورية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، أن الجولان سيبقى أرضاً سورية. وقال الشرع في كلمته "لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانونناً ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضاً سورية"، مشدداً على أن "جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497" الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراض في الهضبة السورية لاغياً وباطلاً.

وجدد الشرع التأكيد على أن سورية تنهض وقد تم توحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سورية قد انطلق.

وأضاف:"أثبتنا للعالم أن أمن الشرق الأوسط ينسج في سورية... انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة".

ولفت الرئيس السوري إلى أن عجلة الإنتاج عادت إلى أكثر من 3 آلاف خط إنتاج في سورية.