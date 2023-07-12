الوحدة يضيف النجمة الـ 10 تاريخياً في دوري السلة السوري

توج فريق الوحدة الدمشقي، الثلاثاء، بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة السلة، للمرة الـ 10 بتاريخه، بفوزه على ضيفه وحامل اللقب أهلي حلب بنتيجة (87-84)، في مباراة جمعتهما على صالة الفيحاء بدمشق، في ثالثة المواجهات التي جمعت الفريقين في الدور النهائي للبطولة، مع العلم أن الوحدة كان قد فاز خارج دياره في المواجهتين الأولى والثانية بواقع (67-58) و(78-74) على التوالي

وانتظر عشاق فريق الوحدة، ثمانية سنوات لاستعادة عرش دوري السلة السورية، وإضافة لقبهم الـ 10، بعد تتويجهم باللقب الأول عام 1994، واتبعها الفريق الدمشقي بثلاثية تاريخي بين عامي 1997 و1999، وتكرار الأمر ذاته بحصد ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2001 و2003، قبل أن يحقق لقبيه الثامن والتاسع أعوام 2014 و2015.

وخطف المحترف في صفوف الوحدة جميس أرتيس الأنظار في المواجهة الثالثة، بتسجيله 30 نقطة في سلة أهلي حلب، فيما اكتفى المحترف الإيراني محمد جامشيدي بنيل لقب أفضل مسجل لأهلي حلب برصيد 25 نقطة.