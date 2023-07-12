مونديال السيدات.. أكبر نهائيات في التاريخ وتعويضات للأندية بـ 152 مليون دولار

تنطلق أوّل نسخة بمشاركة 32 منتخباً لمونديال السيدات في كرة القدم، في 20 يوليو الجاري في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى إحراز لقب ثالث توالياً في سابقة تاريخية.

وكان توسّع البطولة سريعاً، بعد مشاركة 16 منتخباً فقط في نسخة ألمانيا 2011، و24 في فرنسا 2019، عندما احتفظت الولايات المتحدة بلقبها.

ويعكس هذا الأمر الاهتمام الزائد بكرة القدم النسائية في العقد الأخير، خارج قلبها النابض في الولايات المتحدة الأميركية، فيما تسعى مجموعة من المنتخبات الأوروبية لحصد اللقب هذا العام.

في غضون ذلك، تأمل أستراليا، بقيادة نجمتها سامانتا كير، في الاستفادة من عامل الأرض، حالمة بالوجود في نهائي سيدني في 20 أغسطس. وكأس العالم هذه ليست أكبر من حيث عدد الدول المتنافسة فقط،

فقد ضاعف الاتحاد الدولي (فيفا) الجوائز المالية ثلاث مرّات مقارنة مع 2019، وارتفعت سلة تعويضات الأندية جراء مشاركة لاعباتها من 50 مليون دولار أميركي إلى 152 مليوناً.

الارتفاع هائل مقارنة مع نسخة 2015 التي وفّرت 15 مليوناً، وتأكيداً على أن الوقت قد حان لازدهار كرة القدم النسائية، وشهدت المباريات الدولية والأندية في أوروبا أخيراً ارتفاعاً كبيراً في عدد المتفرجين.