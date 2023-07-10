الاتحاد الأردني للمصارعة يعلن اكتمال الوفود المشاركة في بطولة آسيا للشباب وللناشئين

أعلن الاتحاد الأردني للمصارعة عن اكتمال عقد الوفود المشاركة في بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 12 الى 20 يوليو الجاري على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وأشاد رئيس اتحاد المصارعة الأردني المهندس محمد العواملة في بيان صحافي اليوم الاثنين بجهود فريق العمل والمتطوعين والجهات الداعمة، والاستمرار بتحقيق الإنجازات الاستباقية قبل انطلاق البطولة التي يتوقع أن تشهد منافسة شديدة على المراكز والألقاب، وأن يكون لها العديد من الانعكاسات الإيجابية على رياضة المصارعة الأردنية، وعلى اسم المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد المصارعة الأردني المهندس عبدالله قطيشات على كامل الجاهزية والاستعدادات التنظيمية واللوجستية لانطلاق البطولة، مع استمرار مراقبة سير العمل والتأكيد على كافة تفاصيل البطولة واحتياجات الوفود المشاركة، والحرص على إخراج هذه البطولة بأعلى مستوياتها، بهدف تحقيق نجاحاً استثنائياً يرفع اسم المملكة الأردنية عالياً.

ويتوقع أن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث يتابع عشاق المصارعة في الأردن ودول آسيا البطولة بشغف، لما تلاقيه اللعبة من شعبية كبرى على المستويين المحلي والعالمي، ومن المتوقع أن تكون هذه البطولة استثنائية بكل المقاييس، حيث تشهد مشاركة وفود من 20 دولة آسيوية، وتعتبر الأكبر في تاريخها من حيث العدد والمنافسة القوية.

وتفتتح البطولة عصر يوم الاربعاء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين وبإشراف اللجنة الأولمبية الأردنية وبمشاركة اسيوية واسعة قوامها 900 مشاركاً، بما في ذلك 590 لاعباً ولاعبة من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 60 حكماً من كلا الجنسين، ونحو 120 مدرباً وإدارياً و150 متطوعاً من عدة جهات محلية، و40 لاعباً ولاعبة من الأردن.