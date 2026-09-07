نهاية مفاجئة داخل الحلبة.. وفاة المصارع «ذا بوتشر» عن 48 عاماً

توفي المصارع الأميركي المحترف آندي ويليامز، المعروف بلقب «ذا بوتشر» (The Butcher)، عن عمر 48 عاماً، بعد تعرضه لحالة طبية طارئة وانهياره في نهاية نزال أقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وكان ويليامز يشارك، في عرض تابع لاتحاد «إنجوي ريسلنغ» بمدينة ميلفيل قرب بيتسبرغ، ضمن مباراة للفرق الثنائية إلى جانب شريكه السابق في فريق «ذا بوتشر أند ذا بليد»، جيسي غيلمِت المعروف باسم «ذا بليد»، عندما انهار قرب نهاية المواجهة. وأكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة أليغيني لاحقاً وفاته، فيما لم يُعلن حتى الآن السبب الرسمي للوفاة.

وبحسب منظمي العرض، تدخل الطاقم الطبي الموجود في المكان فوراً، وبدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لويليامز إلى حين وصول سيارة الإسعاف، قبل نقله إلى المستشفى. وأُلغيت بقية فعاليات العرض عقب الحادثة، بينما ظل المنظمون في المستشفى بانتظار تطورات حالته.

وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن تسجيلات لمكالمة الطوارئ، بأن ويليامز تعرض خلال النزال لاصطدام برأسه بأحد أعمدة الحلبة قبل انهياره، إلا أن السلطات لم تربط رسمياً بين هذا الاصطدام وسبب الوفاة، ولا يزال السبب الطبي النهائي غير معلن.

وشكلت وفاة ويليامز صدمة في أوساط المصارعة والموسيقى معاً، إذ لم يكن اسمه مرتبطاً بالحلبة فقط؛ فقد كان عازف غيتار إيقاعياً وعضواً مؤسساً في فرقة «إفري تايم آي داي» لموسيقى الميتالكور، قبل أن يواصل نشاطه الموسيقي لاحقاً مع فرقة «أتوميك رول».

واكتسب ويليامز شهرة واسعة في المصارعة من خلال مشاركته مع اتحاد «أول إيليت ريسلنغ» (AEW)، حيث ظهر منذ عام 2019 ضمن فريق «ذا بوتشر أند ذا بليد»، قبل انتهاء عقده مع الاتحاد في يونيو الماضي وعودته إلى المشاركة في عروض المصارعة المستقلة.

وسارعت أوساط المصارعة والموسيقى إلى نعي ويليامز، فيما نشر اتحاد «إنجوي ريسلنغ» رسالة مقتضبة بعد تأكيد وفاته جاء فيها: «بوتشر إلى الأبد»، في إشارة إلى الشخصية التي اشتهر بها داخل الحلبة. كما نعى اتحاد «أول إيليت ريسلنغ» المصارع، مشيداً بمسيرته الموسيقية والرياضية وبالاحترام الذي حظي به بين زملائه في المجالين.

وبوفاة ويليامز، يخسر عالم المصارعة أحد الأسماء التي جمعت بين الموسيقى والرياضة الاستعراضية، بعدما نجح في بناء مسيرة مزدوجة انتقل خلالها من مسارح الموسيقى الثقيلة إلى حلبات المصارعة الاحترافية، ليترك حضوراً في مجالين مختلفين قبل رحيله المفاجئ عن 48 عاماً.