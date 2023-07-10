رامسديل الأعلى قيمة سوقية بين حراس المرمى في العالم

كشف تقرير لمركز الإحصائيات الدولي (CIES) عن قائمة حراس المرمى الأعلى قيمة سوقية، التي هيمن على مراكزها الخمسة الأولى حراس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتلى حارس مرمى أرسنال الإنجليزي أرون رامسديل (25 عاماً) القائمة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 79 مليون يورو، متفوقاً بفارق أربعة ملايين يورو عن صاحب المركز الثاني الإيطالي جيانلوجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما جاء حراس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ثالثاً بـ 67 مليون يورو، متبوعاً بحارس مرمى بورتو البرتغالي ديوغو كوستا بـ 65 مليون يورو، ومن ثم حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون بـ 57 مليون يورو.

وجاء في المركز السادس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بقيمة سوقية بلغت 52 مليون يورو، يليه سابعاً السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى بروسيا دورتموند بـ 48 مليون يورو، وفي المركز الثامن جاء حارس أتلتيكو مدريد بان أوبلاك بـ 40 مليون يورو، وتاسعاً حارس إنتر ميلان أندريه أونانا ب37 مليون يورو، وفي المركز العاشر أليكس ميريت الذي ساعد نابولي على حصد أول لقب دوري منذ 33 عاماً ب36 مليون يورو.

ويذكر أن رامسديل كان قد انضم إلى ارسنال في العام 2021 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما عانى الحارس من هبوط الأندية التي مثلها لعامين على التوالي، مع شيفيلد يونايتد، وبورنموث، في صفقة انتقال إلى أرسنال شكك خلالها الكثيرين في مهاراته، قبل أن يثبت جدارته في حراسة عرين "الأرسنال".