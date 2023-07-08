مبابي يمهد للرحيل عن باريس بتصريح مثير

يرى الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن إنجازاته في باريس سان جيرمان لم تحظ بالقدر الكاف من التقدير من جانب الجماهير الفرنسية، لكنه يتفهم أسباب ذلك.

وقال مبابي في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» اليوم السبت «الناس في فرنسا رأوني وأنا أكبر، رأوني طوال الوقت في باريس سان جيرمان أو المنتخب الوطني، ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، لذا بالنسبة للناس فهذا أصبح شيئا عاديا».

ويرى مبابي أن حقيقة لعبه في باريس سان جيرمان «لا تساعد» نظرا لكونه ناد مستقطب.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما.

ولكي يستفيد سان جيرمان ماديا من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان هذا الأسبوع «لا يمكن أن نسمح برحيل واحد من أفضل لاعبي العالم مجانا».

وطلب سان جيرمان من مبابي تحديد مصيره بحلول يوليو الجاري، لكن اللاعب لم يتطرق إلى مصيره مع النادي الفرنسي أو إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني، واكتفى بالقول «أنا متعطش للانتصارات، لا أريد أن أكون مجرد جزء من فريق يتواجد فقط من أجل المنافسة».

وأوضح «لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جيرمان»، الذي خرج على يد بايرن ميونخ من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمته في جولتي الذهاب والإياب.