الوحدة يقترب من النجمة الـ 10 في دوري السلة السوري

بات فريق نادي الوحدة الدمشقي، على بعد خطوة من إضافة اللقب الـ 10 له تاريخياً في بطولة دوري السلة السوري الممتاز لكرة السلة، بعد تغلبه الجمعة على مضيفه أهلي حلب بنتيجة (78-74)، في ثاني مباريات سلسلة النهائي، خصوصاً أن الوحدة كان قد فاز الأربعاء الماضي في أولى مواجهات السلسلة المكونة من خمسة مباريات بنتيجة (67-58).

واحتاج الوحدة إلى وقت إضافي لضمان الفوز على أهلي حلب، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على صالة الحمدانية بحلب بالتعادل ().

وفرط أهلي حلب بفتوقه مع نهاية الربع الأول (25-18)، والخروج بالتعادل في الربع الثاني (20-20)، بعد أن نجح الوحدة في قلب الكفة لصالحه والتقدم مع نهاية الفترة الثالثة بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (19-11)، قبل أن يشهد الربع الرابع استعادة أهلي حلب في الثواني الأخيرة لاتزانهم بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع (19-11) التي فرضت انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (66-66)، والدخول في شوط أضافي لمدة خمسة دقائق عرف من خلال الوحدة كيفية حسم نتيجته (12-8) والفوز بالمباراة.

وبات الوحدة بحاجة إلى فوز واحد من المباريات الـ 3 المتبقية ليتوّج بطلاً ، علماً أنه سيخوض المباراتين القادمتين على أرضه في صالة الفيحاء بدمشق ، وفي حال تمكن الأهلي من معادلة الكفة وتحقيق فوزين متتاليتين في دمشق ، ستكون هناك مباراة خامسة فاصلة في صالة الحمدانية لتحديد هوية بطل الدوري لموسم 2022-2023.

ويذكر أن فريق الوحدة الدمشقي سبق له الفوز بلقب دوري السلة السوري في تسعة مناسبات، بدايةً من عام 1994، واتبعت بثلاثية تاريخية بين عامي 1997 و1999، وتكرار الأمر ذاته بحصد ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2001 و2003، قبل أن يحقق لقبيه الثامن والتاسع أعوام 2014 و2015