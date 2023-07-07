لكمتها بدلاً من مصافحتها.. لاعبة كاراتيه أرمينية تشعل مواقع التواصل

أثارت لاعبة أرمنية جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفها الخارج عن الروح الرياضية لمجرد إعلان خسارتها أمام الأذربيجانية أليكا سيميخوفا في النزال النهائي الذي جمعهما في بطولة باتومي المفتوحة للكاراتيه المقامة في مدينة جورجيا.

وبعد إعلان الحكم فوز اللاعبة الأذربيجانية وجهت لها الأرمينية لكمة قوية على وجهها بدلاً من مصافحتها كما هو دارج في نزالات الكاراتيه لتقرر اللجنة المنظمة للبطولة تجريدها الميدالية الفضية التي حصلت عليها لسوء السلوك.

حركة غير متوقعة .. شاهد ماذا فعلت لاعبة كاراتيه أرمينية مع منافستها الأذربيجانية بعد خسارتها https://t.co/P8d0m3bJwNpic.twitter.com/3qxToCum6M — صحيفة المرصد (@marsdnews24) July 5, 2023

وتشهد العلاقات الأرمينية والأذربيجانية توتراً سياسياً كبيراً لتنازعهما على منطقة ناغورنو قره باغ التي ظلت بؤرة للحروب منذ 30 عاماً، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل بحادثة لاعبة الكاراتيه الخارجة عن النص.